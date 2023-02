Ucraina: Biden, Putin "ha già perso" il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha dichiarato ieri che il suo omologo russo, Vladimir Putin, "ha già perso l'Ucraina", e ha aggiunto che gli aiuti Usa all'Ucraina per far fronte all'invasione russa sono illimitati. "Non esiste alcun modo per Putin... Ha già perso l'Ucraina", ha detto Biden nel corso di una intervista all'emittente televisiva "Pbs". "Ha pensato che se avesse invaso l'Ucraina, anzitutto, sarebbe stato ben accolto da ogni russofono, che gli avrebbero detto 'Entra pure'. In secondo luogo, ha pensato che ciò che sarebbe successo sarebbe stato un collasso della Nato, che la Nato non avrebbe fatto nulla, avrebbe avuto paura di agire", ha affermato il presidente Usa. "Nulla di tutto questo sta accadendo", ha sostenuto l'inquilino della Casa Bianca, evidenziando la risposta coordinata dell'alleanza militare all'invasione. Biden ha anche risposto a un gruppo di Repubblicani secondo cui gli Stati Uniti stanno investendo troppe risorse a sostegno dell'Ucraina: "Se quei tizi non vogliono aiutare l'Ucraina, posso capirlo, ma cosa faranno quando (...) la Russia passerà oltre, o in Bielorussia, o altrove?". Infine, Biden ha confermato che l'impegno degli Usa a sostegno di Kiev è illimitato. Dall'inizio del conflitto, il 24 febbraio 2022, gli aiuti militari statunitensi all'Ucraina hanno già superato 28 miliardi di dollari. (Was)