Myanmar: inaugurato centro informativo sul nucleare con la partecipazione di Rosatom

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo militare del Myanmar ha inaugurato questa settimana un centro informativo sulle tecnologie dell'energia nucleare in collaborazione con l'azienda pubblica russa Rosatom. Il centro, battezzato Nuclear Technology Information Center, sorge nella capitale economica del Paese, Yangon. L'inaugurazione del centro è un passo avanti nell'ambito dei piani della giunta per lo sviluppo dell'energia nucleare nel Paese, che affronta annosi problemi di approvvigionamento energetico. Secondo i media di Stato birmani, il capo del governo militare, generale Min Aung Hlaing, ha incontrato il direttore generale di Rosatom, Alexey Evgenievich Likhachev. Un accordo preliminare firmato dal Paese con la compagnia russa nel 2015 prevede la realizzazione di un reattore nucleare nel Paese; lo scorso luglio i due Paesi hanno firmato a Mosca un memorandum d'intesa sull'energia nucleare che prevede la formazione di personale tecnico e la promozione della conoscenza da parte del settore pubblico. "Grazie alla cooperazione di Rosatom, il Myanmar rafforzerà le risorse umane necessarie a costruire e gestire un piccolo reattore modulare nel Paese e a produrre esperto qualificati per i relativi settori", ha dichiarato il capo del governo militare. (Fim)