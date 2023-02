Giappone-Filippine: Manila potrebbe essere prima destinataria di sussidi per la sicurezza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente delle Filippine, Ferdinand Marcos Jr., ha intrapreso ieri una "visita ufficiale di lavoro" in Giappone. Lo ha riferito il ministero degli Esteri delle Filippine, che nei giorni scorsi ha anticipato un viaggio "consequenziale" teso a rafforzare il partenariato strategico tra i due Paesi. Il viaggio, in programma dall'8 al 12 febbraio, includerà un incontro con il primo ministro giapponese Fumio Kishida e un'udienza con l'imperatore Naruhito. "(La visita) Punta anche a massimizzare il pieno potenziale del partenariato strategico Filippine-Giappone in tutti i suoi aspetti, e a facilitare legami più stretti negli ambiti della difesa, della sicurezza, della politica, dell'economia e degli scambi tra persone", afferma una nota diffusa dall'assistente segretario filippino per gli Affari dell'Asia e del Pacifico. (segue) (Git)