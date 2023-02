Giappone-Filippine: Manila potrebbe essere prima destinataria di sussidi per la sicurezza (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo delle Filippine sta studiando l'adozione di un accordo delle forze in visita (Vfa) con il Giappone, per consentire ai militari di quel Paese di condurre esercitazioni sul proprio territorio in un contesto di crescenti tensioni nel Mar Cinese Meridionale. L'accordo sarebbe in linea con la volontà del presidente Ferdinand Marcos Jr. di rafforzare i legami con Stati Uniti e Giappone nel campo della Difesa, e far fronte così alle rivendicazioni territoriali della Cina. Ad oggi, i militari giapponesi possono prendere parte ad esercitazioni nelle Filippine solo in veste di osservatori. "Condividiamo col Giappone interessi comuni, in particolare i nostri interessi nel Mar delle Filippine occidentale e, ovviamente, i confini marittimi che condividiamo col Giappone. Il nostro obiettivo è di rafforzare la cooperazione bilaterale nella difesa", ha dichiarato durante una conferenza stampa lo scorso dicembre il sottosegretario alla Difesa delle Filippine Jose Faustino Jr. (segue) (Git)