Ucraina: SpaceX intende limitare l'uso di Starlink per il pilotaggio dei droni ucraini

- SpaceX, l'azienda aerospaziale di proprietà di Elon Musk, intende impedire alle forze armate ucraine di utilizzare i terminali Starlink per il pilotaggio remoto di droni d'attacco o per altri scopi offensivi. Lo ha annunciato la presidente di SpaceX, Gwynne Shotwell. Gli oltre 1.300 terminali per l'Internet satellitare Starlink donati da SpaceX all'Ucraina all'inizio del conflitto con la Russia hanno aiutato le forze armate di Kiev a mantenere le comunicazioni e il coordinamento sul campo di battaglia nell'arco degli ultimi 12 mesi. Shotwell ha dichiarato però nel corso di una conferenza stampa a Washington che SpaceX non ha mai dato il proprio assenso all'utilizzo dei terminali "come armi". Secondo il presidente della compagnia, l'Ucraina "ha sfruttato (il sistema satellitare) secondo modalità non intenzionali e che non erano parte di nessun accordo". Shotwell ha fatto esplicito riferimento all'impiego di Starlink per il pilotaggio remoto di droni d'attacco, e ha affermato che SpaceX "ha mezzi a disposizione per limitare tale impiego". "Sappiano che le forze armate (ucraine) stanno usando i terminali per le comunicazioni, e va bene. Ma non abbiamo mai voluto che fossero utilizzati a fini offensivi". Già nei mesi scorsi apparenti interruzioni delle connessioni dei terminali Starlink e le opinioni in merito al conflitto in Ucraina pubblicamente espresse da Elon Musk erano state oggetto di polemiche tra quest'ultimo ed esponenti del governo ucraino. (Was)