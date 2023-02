Roma: Prefettura, accoltellamento Termini ha avuto risposta immediata forze dell'ordine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’accoltellamento del cittadino milanese, avvenuto qualche giorno fa in via Giolitti, "ha ricevuto una risposta immediata dalle Forze dell’ordine che, grazie alla conoscenza del contesto e al supporto delle immagini riprese da una videocamera, hanno prontamente assicurato alla giustizia gli aggressori dell’uomo". Lo si legge in una nota della Prefettura di Roma. "Il fatto avvenuto nella tarda serata di domenica scorsa, 5 febbraio, sarà comunque esaminato nel corso di una riunione di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica già programmata per venerdì prossimo, alle ore 12, con il Sindaco Gualtieri. Sarà questa l’occasione - si legge nella nota - per riportare l’attenzione, ancora una volta, sulla sicurezza di Termini e delle strade ad essa adiacenti che, peraltro, dal 16 dicembre scorso, nell’ambito di un dispositivo che ha riguardato le tre grandi aree metropolitane del Paese, ha consentito di realizzare un’importante attività di presidio e di prevenzione in una zona nevralgica per la sicurezza di Roma. Lo attestano ampiamente - conclude la nota - i numeri emersi in queste settimane: 1328 operatori delle forze di polizia, 50 della Polizia municipale e 9 di altri enti pubblici impegnati sul campo, 73 arrestati, 127 denunciati, 10.644 persone, 2506 veicoli e 218 esercizi commerciali controllati, 14 stranieri espulsi, 22 misure di prevenzione emesse, 44 violazioni fiscali contestate, più altre 407 di altra natura". (Com)