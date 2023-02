Germania-Italia: viceministro Cirielli a Berlino discute del Piano Mattei con partner tedeschi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il viceministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Edmondo Cirielli, ha discusso, oggi a Berlino, con il ministro di Stato agli Affari esteri tedesco, Tobias Lindner, e la ministra federale per la Cooperazione allo sviluppo, Svenja Schulze, del lancio del Piano Mattei per l'Africa “attraverso cui l'Italia mira a creare un nuovo partenariato basato sul mutuo vantaggio, che faccia perno sulla formazione e sul rafforzamento di una classe dirigente di giovani africani”. Lo riferisce l’ufficio stampa del viceministro in un comunicato. Gli incontri fanno seguito alla recente visita a Berlino del presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Circa il Piano Mattei, si legge nel comunicato, l’intento è quello di creare nuovi posti di lavoro e catene di approvvigionamento energetico per l’Italia. Il Piano, inoltre, ha lo scopo di affrontare il problema della sicurezza alimentare, già discusso nei fori del G7 e del G20. Nel corso degli incontri è stato anche affrontato il discorso dei flussi migratori, del diritto d'asilo e il rispetto della dignità umana. Altri temi oggetto dei colloqui sono stati quelli della sicurezza in Ucraina, in vista della sfida della ricostruzione. Gli incontri di oggi hanno permesso di mettere a fuoco temi di comune interesse e hanno rappresentato una base di rilancio dei rapporti bilaterali basati su concrete prospettive di sviluppo.(Com)