Brasile: estrazione illegale di oro, operazione Polizia federale nello Stato di Parà (2)

- La polizia ha emesso un mandato di arresto preventivo per il proprietario della fattoria, il sequestro di beni e valori della società, 161 milioni di real (29 milioni di euro), e l'alienazione dell'azienda agricola, valutata in 200 milioni di real (36 milioni di euro). La polizia ha anche affermato che le perizie effettuate durante l'operazione dovrebbero fornire una stima più accurata del danno ambientale e il valore tiene conto della spesa necessaria per il ripristino dello stato dei luoghi. "Il proprietario dell'azienda agricola è un grosso allevatore di bestiame che non ha alcun permesso minerario o una concessione per l'estrazione mineraria, rilasciata dall'Agenzia nazionale delle miniere (Amn) e che non ha nemmeno un certificato ambientale", ha riferito la Pf in una nota. Secondo le indagini, le transazioni finanziarie dell'indagato indicano l'esistenza di intermediari nella vendita di oro estratto illegalmente. L'indagine indica anche che l'imprenditore ha cercato di cancellare le prove di reati ambientali. (segue) (Brb)