Brasile-Cile: Lula autorizza invio aiuti umanitari nel Paese colpito da ondata di incendi

- Il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, ha autorizzato l'invio di aiuti umanitari in favore della popolazione del Cile. Il Paese affronta un'ondata di incendi che ha colpito soprattutto la regione meridionale e causato la morte di almeno 26 persone e il ferimento di altre 2.180 fino ad ora. In particolare, il governo brasiliano ha disposto l'invio di personale qualificato e un velivolo dell'aeronautica militare brasiliana (Fab) equipaggiato per combattere gli incendi, oltre ad aerei cisterna, veicoli, attrezzature e materiali necessari per l'attività. Complessivamente lo stanziamento è pari a 3,5 milioni di real (631 mila euro). I ministeri della Giustizia e dell'Ambiente hanno messo a disposizione 60 vigili del fuoco e sei esperti in comando e controllo antincendio. (segue) (Brb)