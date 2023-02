Governo: Cirielli, l’Italia è tornata protagonista in Europa e nel mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia è tornata “protagonista in Europa e nel mondo” e “ciò fa piacere perché è una grande democrazia”. È quanto dichiarato dal viceministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Edmondo Cirielli, a margine del seminario “L’ortofrutta italiana nel contesto europeo. Tra sfide comuni e scenari che cambiano”, organizzato all’ambasciata d’Italia a Berlino. L’evento si è svolto in occasione della fiera Fruit Logistica, in corso da oggi al 10 febbraio nella capitale della Germania. A Berlino, Cirielli ha incontrato la ministra della Cooperazione economica e dello Sviluppo e il sottosegretario agli Esteri del governo federale, Svenja Schulze e Tobias Lindner. Con riguardo ai colloqui, il viceministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale ha evidenziato l’apprezzamento delle controparti per “l’approccio diverso all’Africa” da parte dell’Italia. Cirielli ha, infine, sottolineato l’importanza di stabilizzare l’Africa, dandole le infrastrutture necessarie alla formazione della classe dirigente. (Geb)