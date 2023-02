Terremoti: sindaco Siena, al momento nessuna indicazione di danni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Protezione Civile del Comune di Siena, a seguito delle scosse di terremoto che si sono verificate nel territorio, qualora i cittadini vogliano uscire dalle proprie abitazioni, raccomanda di recarsi in spazi aperti. Al momento non abbiamo alcuna indicazione di danni. Io e i tecnici del Comune di Siena siamo in giro per monitorare la situazione. Al momento si conferma che non ci sono danni". Lo scrive su Facebook il sindaco di Siena, Luigi De Mossi, che in un post successivo aggiunge: "Registrato piccolissimo smottamento in strada delle Grotte, senza alcuna criticità. La strada è chiusa per evitare qualsiasi problema, presente la Polizia municipale". (Rin)