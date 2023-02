Usa: Disney si prepara a licenziare settemila dipendenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Disney si sta preparando a licenziare settemila dipendenti, nel quadro di un piano di tagli alle spese da 5,5 miliardi di dollari. Durante la call organizzata con gli investitori in occasione della pubblicazione dell’ultimo rapporto sui profitti della società, l’amministratore delegato, Robert Iger, ha affermato che “è tempo di una nuova trasformazione”. I dati pubblicati oggi mostrano anche una performance superiore alle aspettative per quanto riguarda le vendite e i profitti nel quarto trimestre del 2022. (Was)