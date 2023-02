Usa: ex dipendente, Twitter ha modificato regolamento interno per consentire messaggi di Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Twitter avrebbe modificato il suo regolamento interno per mantenere online alcuni messaggi pubblicati dall’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in violazione delle regole della piattaforma, all’epoca della sua amministrazione. L’accusa è arrivata da parte di una ex dipendente della società, Anika Collier Navaroli, durante l’udienza che si è tenuta oggi di fronte al Comitato per la supervisione della Camera dei rappresentanti, presieduto dal repubblicano James Comer, in merito alle accuse di collusione tra Twitter e il governo federale avanzate dopo che la piattaforma ha cercato di “insabbiare” una storia pubblicata dal “New York Post” nel 2020 sul computer portatile di Hunter Biden, figlio dell’attuale presidente Usa. (segue) (Was)