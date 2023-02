Usa: ex dipendente, Twitter ha modificato regolamento interno per consentire messaggi di Trump (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il quotidiano, il dispositivo conteneva diversi file, comprese alcune e-mail potenzialmente incriminanti, riguardanti i rapporti d’affari di Hunter Biden con Paesi e individui stranieri. Diversi esponenti del Partito repubblicano hanno accusato a più riprese Twitter di aver cercato di “insabbiare” la storia, rimuovendo collegamenti e pubblicando avvisi sulla loro possibile non sicurezza. Secondo la ex dipendente, lo staff di Trump alla Casa Bianca avrebbe anche chiesto alla piattaforma di rimuovere un messaggio di insulti pubblicato da Chrissy Teigen, personalità televisiva statunitense, nei confronti dell’ex presidente. “Twitter è una società privata, che il governo federale ha sfruttato per fare qualcosa che non gli è permesso: limitare la libertà di espressione garantita dalla Costituzione”, ha detto Comer durante l’udienza. (Was)