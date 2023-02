Ucraina: Tajani, non invieremo altri tipi di armi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia "non ha inviato carri armati" in Ucraina e "non invierà altri tipi di armi" rispetto agli invii militari già fatti. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri e vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani, ospite di Marco Damilano nella puntata de “Il cavallo e la torre" in onda oggi su Rai 3, sottolineando che l'Italia "ha già fatto tutto il possibile". Tajani ha ricordato che il governo ha inviato un sistema antimissile ed altro materiale militare non solo fatto di armi "ma anche di giubbotti antiproiettile ed elmetti", oltre a 70 tonnellate di "materiale elettrico e generatori per ricostruire la rete elettrica". "Non abbiamo inviato carri armati", ha ripetuto. (Res)