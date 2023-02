Lazio 2023: Nobili (Iv), su sanità obiettivo è non tornare indietro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la sanità l'obiettivo è "non tornare indietro". Lo ha detto il coordinatore regionale del Lazio di Italia viva e candidato alle elezioni regionali, Luciano Nobili, in occasione dell'evento di sostegno alla presenza del leader di Italia viva, Matteo Renzi, a Roma. "C'è bisogno - ha aggiunto - di non tornare ai debiti e agli sprechi della destra che hanno costretto i cittadini del Lazio ad oltre dieci anni di un pesantissimo commissariamento. Oggi la sanità del Lazio può ripartire, e lo può fare con il metodo usato da D'Amato con il Covid. Una straordinaria capacità organizzativa, che oggi deve essere estesa a tutta la sanità, e soprattutto per l'abbattimento delle liste d'attesa, priorità assoluta", ha concluso Nobili. (Rer)