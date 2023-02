Usa: governatore repubblicano del New Hampshire potrebbe correre per la Casa Bianca nel 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore repubblicano del New Hampshire, Chris Sununu, ha istituito una organizzazione che, sulla base della legge federale statunitense, consente ai politici di raccogliere donazioni e finanziamenti nel quadro della propria attività o di eventuali campagne elettorali: una mossa che potrebbe anticipare una sua candidatura alla Casa Bianca nel 2024. Il governatore ha confermato all’emittente “Nbc News” di aver costituito il comitato “Live free or die” (Vivi libero o muori), nei confronti della quale sarà possibile effettuare donazioni senza limiti: un modello che consente tipicamente ai candidati elettorali di attrarre l’interesse di eventuali finanziatori. “In New Hampshire siamo riusciti ad abbassare le tasse, migliorare la situazione nel settore scolastico e creare nuove opportunità per le imprese: si tratta di un modello efficace che fa da esempio anche per il governo federale”, ha detto il governatore, il terzo repubblicano a formare un comitato analogo, dopo l’ex vicepresidente Mike Pence e l’ex ambasciatrice Usa alle Nazioni Unite, Nikki Haley. (Was)