Oman-Italia: ambasciatore Pierluigi D’Elia presenta credenziali a ministro Esteri Al Busaidi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciatore d’Italia in Oman, Pierluigi D'Elia, ha presentato, oggi, copia delle credenziali al ministro degli Affari esteri omanita, Sayyid Badr bin Hamad bin Hamoud al Busaidi. Lo ha riferito l’ambasciata italiana sul suo account Twitter. “Un onore incontrare il ministro degli Esteri dell’Oman, Badr al Busaidi e lavorare con il suo dicastero per rafforzare i rapporti tra Italia e Oman”, ha commentato il diplomatico italiano. L’ambasciatore D’Elia ha iniziato la sua missione a Mascate il 26 gennaio scorso, succedendo a Federica Favi. “Al lavoro per rafforzare le relazioni tra Italia e Oman, due Paesi amici che condividono importanti scambi culturali, la pratica del dialogo a favore della pace e l’impegno per un futuro sicuro e sostenibile”, aveva dichiarato l'ambasciatore D’Elia in occasione della presa di servizio.(Res)