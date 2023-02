Cina: Stoltenberg, andamento guerra in Ucraina potrebbe influenzare future decisioni di Pechino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'andamento della guerra in Russia potrebbe influenzare le decisioni future di Pechino. A dirlo il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, nel corso di una conferenza stampa congiunta a Washington con il segretario di Stato americano Antony Blinken. "Pechino osserva da vicino e ne trae insegnamento. Ciò che accade oggi in Europa potrebbe accadere domani in Asia", ha dichiarato Stoltenberg. "La Cina sta aumentando notevolmente le sue forze militari, comprese le armi nucleari, senza alcuna trasparenza. Sta cercando di affermare il controllo sul Mar Cinese Meridionale e sta minacciando Taiwan", ha aggiunto. Inoltre, ha continuato il segretario generale Nato, "la Cina cerca di assumere il controllo delle infrastrutture critiche, anche nei Paesi della Nato, sta reprimendo i propri cittadini e calpestando i diritti umani e sta approfondendo la partnership strategica con Mosca". Per questo, ha concluso Stoltenberg, "nel corso dell'incontro di oggi abbiamo espresso preoccupazioni reali in tal senso". (Beb)