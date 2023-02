RPT - Sport: ministero Economia, avviato tavolo tecnico su fisco e vigilanza calcio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ripetizione con testo corretto alla fonte - Al ministero dell'Economia e delle Finanze (Mef) si è tenuta oggi una riunione nel corso della quale il viceministro Maurizio Leo e il ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi, insieme al presidente della Figc Gabriele Gravina e il presidente della Lega calcio Lorenzo Casini, hanno concordato di avviare un tavolo tecnico per favorire la sostenibilità finanziaria del settore garantendo una maggiore trasparenza e vigilanza sui bilanci societari a partire dal tema delle plusvalenze, del controllo e a meccanismi di compliance con l'amministrazione finanziaria. Lo riferisce il Mef in una nota.(Com)