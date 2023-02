Usa: consigliere della Casa Bianca per la sicurezza cyber si dimetterà la prossima settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Chris Inglis, consigliere anziano della Casa Bianca per quanto riguarda la sicurezza cyber, annuncerà le sue dimissioni dall’incarico la prossima settimana. Il suo ufficio ha confermato all’emittente “Cnn” che un annuncio ufficiale è previsto per il 15 febbraio. Al suo posto subentrerà ad interim Kemba Eneas Walden, ex dirigente di Microsoft entrato a far parte dello staff di Inglis lo scorso maggio, fino a che la Casa Bianca non avrà nominato un successore. (Was)