Arabia Saudita: terremoto, raccolti 18,6 miliardi di dollari a favore di Turchia e Siria

- Ammonta a 70 milioni di riyal, pari all’incirca a 18,6 miliardi di dollari, la cifra raccolta fino ad ora attraverso la campagna di donazioni lanciata dal centro saudita King Salman Humanitarian Aid and Relief Center a sostegno di Turchia e Siria, i Paesi colpiti, il 6 febbraio, da due violente scosse di terremoto di magnitudo 7.8 e 7.6 che hanno provocato circa 12 mila vittime secondo il bilancio attuale. La campagna è stata lanciata oggi attraverso la piattaforma “Sahem” e si prevede che il centro lavorerà con diverse agenzie e ministeri sauditi per sostenere le popolazioni turca e siriana. Il supervisore generale del centro, Abdullah al Rabeeah, ha affermato che la campagna mira a realizzare diversi programmi, tra cui la creazione di un ponte aereo nelle prossime ore per fornire riparo, medicinali, cibo e aiuti logistici alle persone colpite. Inoltre, “squadre mediche di soccorso, intervento rapido ed emergenza si recheranno nei Paesi colpiti e lavoreranno con squadre di volontari sauditi per alleviare le sofferenze di coloro che sono stati colpiti dal terremoto”, ha spiegato Al Rabeeah. A seguito del sisma, il re dell’Arabia Saudita, Salman bin Abdulziz, e il principe ereditario Mohammad bin Salman, hanno ordinato di fornire “immediato sostegno e assistenza” a Turchia e Siria. (Res)