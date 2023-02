Terremoti: Giani, nuove scosse con epicentro a Siena con magnitudo fino a 2.7

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nuove scosse di terremoto con epicentro a Siena con magnitudo fino a 2.7. Molte persone si sono riversate in strada, gli operatori del sistema di Protezione civile e personale dei Comuni stanno effettuando controlli e fornendo assistenza". Lo scrive su Facebook il presidente della regione Toscana, Eugenio Giani, che in un precedente post sempre su Facebook aveva segnalato, in merito alla prima scossa, di magnitudo 3.5, registratasi a Siena: "Con la nostra sala operativa stiamo verificando la situazione, al momento nessuna segnalazione di danni". (Rin)