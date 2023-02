Sanremo: Bonelli (Avs), felice che Rai abbia accolto mia sollecitazione su Baraye

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono molto felice che la Rai abbia dato spazio alla canzone Baraye come avevo sollecitato io in una lettera aperta all'amministratore delegato della Rai, Fuortes. La lotta per le le donne, la vita e la libertà del popolo iraniano meritava il palcoscenico di Sanremo dopo il riconoscimento del Grammy". Lo scrive, su Twitter, il co-portavoce di Europa verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli, che aveva sollecitato la settimana scorsa la messa in onda della canzone di protesta iraniana a Sanremo. (Rin)