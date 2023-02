Usa: sparatoria a El Paso nel 2019, il responsabile si dichiara colpevole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Patrick Crusius, il 24enne responsabile della sparatoria avvenuta in un supermercato della catena Walmart a El Paso, in Texas, il 3 agosto 2019, a seguito della quale sono morte 23 persone, si è dichiarato colpevole di tutti i 90 capi d’accusa emessi a suo carico. Il ragazzo, che nel 2020 si è dichiarato non colpevole, ha accettato un patteggiamento in cui l’accusa ha accettato di chiedere 90 ergastoli consecutivi. (Was)