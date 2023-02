© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- LAZIO 2023- Incontro elettorale di Azione con Matteo Richetti, capogruppo di Azione-Italia Viva alla Camera dei Deputati e i candidati alle prossime Regionali Vincenzo Giovannini, Nicoletta Zuliani, Arcangelo Palmacci, Barbara Carinci, Luigi Parisella, Chiara Marconato. Verranno approfondite tematiche regionali, con particolare riferimento alle proposte per la Regione Lazio contenute nel programma elettorale di Azione. Presso il Gisa Restaurant (via Roma 93) di Cisterna di Latina (Ore 18)- Matteo Renzi partecipa all’evento in sostegno di Marietta Tidei, candidata alle elezioni regionali con il Terzo Polo. L’evento si svolgerà presso il Forte Club Riva di Traiano, via Aurelia sud km 67.5 a Civitavecchia (Ore 18). Poi sarà ad Aprilia, presso “Smaila’s”, Via Mediana- Campoverde (Ore 20:45). (segue) (Rer)