- VARIE- Presidio Unione Inquilini e altre realtà sociali. Alle ore 11 Unione inquilini ha convocato per audizione pubblica l'Assessore Zevi e il Presidente Commissione patrimonio Trombetti, in merito a sfrattatidi famiglie fragili. Presso la sede dell'assessorato patrimonio e politiche abitative in Piazza Giovanni da Verrazzano, 7 a Roma (Ore 10).- Convegno Governo dell'economia e programmazione. L'esperienza del centrosinistra, 1961-1963. Due giornate di studio (9 e 10 febbraio) sull'evoluzione del contesto e del pensiero politico e culturale dei primi anni Sessanta. L'iniziativa è organizzata da Fondazione Ugo La Malfa, Istituto Luigi Sturzo, Fondazione Gramsci e Fondazione Socialismo con il sostegno dell'Assessorato alla Cultura di Roma Capitale e della Città Metropolitana di Roma Capitale. Supporto organizzativo di Zètema Progetto Cultura Palazzo Valentini a Roma (Ore 10) (segue) (Rer)