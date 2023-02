Lazio 2023: Renzi (Iv), obiettivo 5 stelle è far vincere la destra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sull'esito delle elezioni regionali del Lazio "è difficile fare una previsione, è più facile commentare i risultati lunedì". Lo ha detto il leader di Italia viva, Matteo Renzi, in occasione dell'evento in sostegno del candidato per la lista Azione-Italia Viva alle elezioni regionali del Lazio, Luciano Nobili, a Roma. "È chiaro - ha aggiunto Renzi - che la scelta del M5s di rompere alleanza che avevano con Zingaretti è finalizzata a fare vincere la destra. Il disegno dei 5 stelle è far vincere la destra, qui nel Lazio rompendo l'alleanza e in Lombardia alleandosi col Pd, dando il colpo di grazia al Partito democratico lombardo. Detto questo, noi faremo un bel risultato con la lista Azione - Italia viva. Il simbolo reca il nome di Carlo Calenda e di renew Europe, questo è il simbolo che chiediamo di votare. Abbiamo dei candidati all'altezza, tra questi Luciano Nobili, che ha svolto benissimo il ruolo di parlamentare e che sarà consigliere regionale. Noi ci auguriamo di maggioranza, ma anche se fosse all'opposizione saprà fare valere il proprio talento e la sua esperienza", ha concluso Renzi. (Rer)