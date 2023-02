Egitto: Tajani su caso Regeni, "attendiamo promesse di Al Sisi" ma "non ci fermiamo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia insiste per sbloccare la vicenda del caso Regeni legata alla mancata notifica agli imputati. Lo ha detto il ministro degli Esteri e vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani, ospite di Marco Damilano nella puntata de “Il cavallo e la torre" in onda oggi su Rai 3, osservando che il governo "attende di vedere" mantenute le promesse del presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi, che "ha garantito risolverà", ma che in ogni caso "noi non ci fermiamo". (Res)