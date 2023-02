Nato: Blinken, Svezia e Finlandia pronte ad entrare nell’alleanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Svezia e Finlandia sono pronte ad entrare nella Nato, e il processo di ratifica va portato a compimento il più presto possibile. Lo ha detto il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, durante una conferenza stampa congiunta con il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, a Washington. “Sono due democrazie forti e vibranti, e confidiamo in un processo di ratifica il più rapido possibile, per rafforzare ulteriormente la sicurezza euroatlantica”, ha detto. (Was)