Scuola: Nobili (Iv), destra che cancella "18 app" segno drammatico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La destra che cancella '18 app', misura introdotta da governo Renzi è un segno drammatico per i nostri tempi. Per loro il modello è quello delle pistole e le pallottole. Noi ripristineremo la misura preziosa come lo è '18 App'". Lo ha detto il coordinatore regionale del Lazio di Italia viva e candidato alle elezioni regionali, Luciano Nobili, nel corso dell'evento di sostegno insieme al leader di Italia viva, Matteo Renzi, a Roma. (Rer)