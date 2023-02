Lazio 2023: D'Amato, efficienza ed efficacia nel governo Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel governo della Regione Lazio voglio mettere efficienza ed efficacia". Lo ha detto il candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Lazio, Alessio D'Amato, nel corso dell'evento in sostegno del candidato per la lista Azione-Italia Viva alle elezioni regionali del Lazio, Luciano Nobili, a Roma. Nella gestione del Covid, "qui è venuto il ministro degli esteri tedeschi e si è complimentato, e ha parlato di efficienza ed efficacia. Mi si è aperto il cuore non tanto per me, ma per il nostro paese e per la nostra Regione. Da noi questa è una cosa enorme e che ci deve rendere orgogliosi. Questa efficacia ed efficienza le voglio mettere nel governo della Regione", ha concluso. (Rer)