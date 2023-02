Brasile: artigiani svizzeri pronti a restaurare l'orologio danneggiato nell'assalto alla presidenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Un gruppo di artigiani svizzeri si è offerto di restaurare il prezioso orologio dono della corte francese a Dom Joao VI portato in Brasile nel 1808, danneggiato nel corso dell'invasione di sostenitori dell'ex presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, lo scorso 8 gennaio. Lo ha riferito la ministra della Cultura, Margareth Menezes, secondo cui l'ambasciata svizzera si è offerta di mediare la riparazione dell'orologio realizzato dal famoso orologiaio francese Balthazar Martinot. Secondo Menezes, l'ambasciatore svizzero a Brasilia, Pietro Lazzeri, "ha offerto di occuparsi del restauro attraverso una società di restauratori con esperienza in questo tipo di attività". L'ambasciatore e gli artigiani hanno comunicato alla ministra che sarebbe per loro "un onore", oltre che una "manifestazione a favore della democrazia", ha aggiunto Menezes. L'orologio è uno dei due esemplari che hanno resistito al tempo. L'altro è conservato presso la reggia di Versailles a Parigi. La distruzione del pezzo di antiquariato è stata ripresa in video, all'interno del Palazzo Planalto, durante l'invasione dei palazzi istituzionali a Brasilia. Il responsabile dell'atto vandalico, Antonio Claudio Alves Ferreira, è già stato arrestato. (Brb)