Ucraina: presidente francese Macron, Russia non può e non deve vincere la guerra

- La Russia non può e non deve vincere la guerra in Ucraina. Lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron, durante una dichiarazione rilasciata all'Eliseo al fianco dell'omologo ucraino Volodymyr Zelensky e il cancelliere tedesco Olaf Scholz. "Quello che avviene in Ucraina riguarda il futuro dell'Europa, ne siamo pienamente coscienti", ha detto Macron, confermando il "sostegno indefettibile" della Francia a Kiev. Rimaniamo "al fianco dell'Ucraina", ha affermato il presidente francese, sottolineando la "determinazione" di accompagnare Kiev "verso la vittoria".(Frp)