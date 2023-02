© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I nostri Vigili del fuoco si sono distinti nel salvataggio di due vite dalle macerie causate dal tragico sisma in Turchia. A loro giunga il nostro ringraziamento nel tenere alta la bandiera dell'Italia in momenti drammatici come questo". Lo scrive su Twitter Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera. (Rin)