Nato: Blinken, la Cina rappresenta una minaccia sistemica

- La Cina rappresenta una minaccia sistemica per la Nato e per l’ordine internazionale. Lo ha detto il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, durante una conferenza stampa congiunta con il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, a Washington. Parlando del pallone sonda cinese che il Pentagono ha abbattuto sabato scorso, che per diversi giorni ha sorvolato il territorio federale, il capo della diplomazia statunitense ha parlato di una “chiara violazione della nostra sovranità: un atto irresponsabile, a cui abbiamo risposto difendendo i nostri interessi”. (Was)