Haiti-Onu: premier Haiti incontra Alto commissario diritti umani, impegno ad applicare raccomandazioni

- Il primo ministro ad interim di Haiti, Ariel Henry, ha avuto oggi un incontro con l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Volker Turk. Alla presenza dei ministri degli Esteri e della Giustizia, Henry ha "parlato delle iniziative del governo in materia di diritti umani", tra cui l'apertura di "un dialogo nazionale, la creazione di un clima politico favorevole all'organizzazione di nuove elezioni, il rafforzamento del sistema della giustizia e un taglio della carcerazione preventiva". Haiti, ha scritto ancora il primo ministro in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter, "ha preso nota delle raccomandazioni" formulate da Turk nell'ambito della "Valutazione di politica universale", impegnandosi a metterle in campo "il prima possibile". Entro "circa due anni, saremo in grado di sottoporre all'Alto commissario lo stato dei progressi" realizzati sul tema. L'incontro, ha concluso Henry, è stato anche "L'occasione per mettere l'accento sulle numerose implicazioni della crisi multidimensionale in atto nel Paese, soprattutto, il diritto alla vita, alla salute, al rispetto della vita privata, alla libera circolazione dei beni e delle persone, e il diritto alla proprietà". (segue) (Mec)