Libia: Tajani, per stabilità serve tenere conto delle influenze regionali

- Nella gestione del dossier libico l'Italia lavora per una stabilità di tutta la regione, tenendo conto delle diverse influenze esercitate da Turchia ed Egitto e parlando con tutte le forze in campo. Lo ha detto il ministro degli Esteri e vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani, ospite di Marco Damilano nella puntata de “Il cavallo e la torre" in onda oggi su Rai 3. "La Libia vive una situazione diversa da quella di cinque o sei mesi fa, ed è necessario tenere conto di ciò che accade", ha detto Tajani, osservando che "i turchi hanno maggiore influenza in Tripolitania, gli egiziani in Cirenaica", e che per questo l'Italia cerca di dialogare con tutti. "Le mie missioni all'estero in Tunisia e Turchia, come pure quella della premier (Giorgia Meloni) in Algeria avevano anche lo scopo di lavorare per una stabilità dell'area", ha proseguito Tajani, sottolineando che Roma lavora con il Governo libico di unità nazionale.(Res)