Siria: Blinken, nessun contatto con governo di Damasco dopo il sisma

- Le autorità statunitensi non hanno avuto contatti con il governo di Damasco dopo i due terremoti che hanno colpito Turchia e Siria nei giorni scorsi, causando migliaia di morti. Lo ha detto il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, durante una conferenza stampa congiunta con il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, a Washington. “Tuttavia, dal 2011 abbiamo inviato 15 miliardi di dollari di assistenza al popolo siriano, attraverso organizzazioni non governative nostre partner che si trovano sul territorio”, ha detto, rispondendo ad una domanda sui danni causati dal sisma al valico di Bab al Hawa, nel Nord-Ovest della Siria, che rappresenta l’unica modalità con la quale le Nazioni Unite riescono a raggiungere i civili senza attraversare le aree poste sotto il controllo delle forze governative siriane. (Was)