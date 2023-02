Milleproroghe: M5s, da governo altra retromarcia su pelle dei fragili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ormai lo abbiamo capito: quelle del governo sono promesse da marinaio. Stavolta, purtroppo, a farne le spese sono i lavoratori fragili. Nonostante il 26 gennaio scorso, in Senato, la ministra Calderone si fosse detta pronta a dare parere favorevole agli emendamenti al decreto Milleproroghe che li riguardavano, oggi quegli stessi emendamenti presentati dal M5s sono stati bocciati. Abbiamo provato in tutti i modi a convincere il governo a ripensarci, ma non c'è stato nulla da fare. E pensare che a pagina 18 del programma di Fratelli d'Italia c'è scritto 'introduzione di maggiori tutele in favore dei lavoratori fragili'. Pezzo per pezzo si stanno rimangiando tutte le promesse che hanno fatto". Lo affermano in una nota i senatori del Movimento cinque stelle in commissione Lavoro-Sanità. (Com)