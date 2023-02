© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- ROMA– L'assessore alla Cultura Miguel Gotor in occasione del 174° anniversario della proclamazione ella Repubblica Romana, depone una corona d'alloro al Mausoleo Ossario Garibaldino al Gianicolo. Via Garibaldi 29 a Roma (Ore 9)– L'assessore alla Cultura Miguel Gotor in occasione del 174° anniversario della proclamazione ella Repubblica Romana, depone una corona d'alloro al Monumento a Giuseppe Mazzini. Presso Piazzale Ugo La Malfa a Roma (Ore 9:30)– L'assessore alla Cultura Miguel Gotor depone una corona d'alloro alla targa toponomastica di viale Paolo Di Nella. Viale Paolo Di Nella - Villa Chigi, ingresso da via Piccinni a Roma (Ore 10:30)– L'assessore alla Cultura Miguel Gotor partecipa alle cerimonie istituzionali organizzate in occasione del Giorno del Ricordo del 10 febbraio. Presso la sala della Protomoteca, Campidoglio (Ore 11:15)- L'assessora all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti Sabrina Alfonsi interviene alla presentazione da parte di AMA di un nuovo modello di spazzatrice multifunzione. Piazza Vittorio, angolo Via Machiavelli a Roma (Ore 12:30) (segue) (Rer)