Gli appuntamenti di domani a Roma e nel Lazio (6)

- VARIE- Presentazione dell’indagine sulla percezione di sicurezza sui treni e nelle stazioni italiane. Interverranno Matteo Salvini, Vice Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e Luigi Corradi, Amministratore Delegato di Trenitalia. Presso il FrecciaLounge di Roma Termini (Ore 11)- presentato allo stampa, attraverso una dimostrazione pratica sul campo, un prototipo di veicolo utilizzato in via sperimentale per operazioni mirate di pulizia, spazzamento e lavaggio. Saranno presenti il Sindaco di Roma Capitale Roberto Gualtieri, l’Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti, Sabrina Alfonsi e il Presidente di Ama S.p.A., Daniele Pace. Presso piazza Vittorio Emanuele II – angolo via Machiavelli a Roma (Ore 12:30) (Rer)