Ucraina: Stoltenberg, vittoria Russia renderebbe mondo più insicuro

- La vittoria della Russia renderebbe il mondo più insicuro. Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, nel corso di una conferenza stampa congiunta a Washington con il segretario di Stato americano Antony Blinken. "Putin ha iniziato questa guerra di aggressione e può porvi fine oggi stesso, ritirando le sue truppe dall'Ucraina e presentandosi al tavolo dei negoziati. Purtroppo, non vediamo alcun segno del fatto che la Russia si stia preparando alla pace. Al contrario, Mosca si sta preparando a nuove offensive militari", ha detto. "Dobbiamo quindi continuare a fornire all'Ucraina le armi di cui ha bisogno per riconquistare il territorio e prevalere come nazione sovrana e indipendente. Se Putin vincesse, sarebbe una tragedia per l'Ucraina. Ma sarebbe anche pericoloso per tutti noi", ha aggiunto Stoltenberg. "La vittoria della Russia, invierebbe un chiaro messaggio non solo a Putin, ma anche ad altri regimi autoritari, che quando usano la forza possono raggiungere i loro obiettivi. Questo renderà il mondo più pericoloso e tutti noi più vulnerabili", ha concluso. (Beb)