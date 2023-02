© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Solo pochi mesi fa l'Italia di Draghi sedeva con Macron e Scholz per decidere le strategie sulla guerra in Ucraina. Oggi i presidenti di Francia e Germania si incontrano con Zelensky a Parigi, senza l'Italia, sempre più isolata in Europa”. Lo afferma, in una nota, la vicesegretaria del Pd e presidente della commissione Econ a Bruxelles, Irene Tinagli. (Com)