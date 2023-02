Calcio: Trabucco (CG), stupiscono dichiarazioni Caudo su stadio As Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Rimaniamo stupiti dalle dichiarazioni di Caudo, soprattutto dopo i fallimenti di due altri progetti per lo stadio della Roma. Servirebbe più umiltà e riconoscere gli errori del passato sul progetto di Tor di Valle". Lo dichiara in una nota Giorgio Trabucco, capogruppo della lista Civica Gualtieri in Campidoglio. "Dotare Roma di grandi impianti sportivi, come lo stadio della As Roma, in grado di renderla competitiva con le altre grandi capitali europee è un obiettivo strategico che la nostra Amministrazione sta perseguendo con convinzione e impegno - aggiunge -. È facile capire che ogni cambiamento generi dubbi e perplessità ma crediamo che la stagione dei "no" a prescindere debba considerarsi definitivamente archiviata in questa città. Abbiamo già dato con Raggi e il M5s".(Com)