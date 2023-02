Turchia-Israele: terremoto, arrivata delegazione forze israeliane per allestire ospedale da campo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una squadra del personale delle Forze di difesa israeliana (Idf) è atterrata oggi nel sud-est della Turchia per allestire un ospedale da campo volto a curare i feriti delle due violente scosse di terremoto di magnitudo 7.8 e 7.6 che lo scorso 6 febbraio hanno colpito la Turchia meridionale e la Siria settentrionale. Lo riferisce il quotidiano “The Times of Israel”, precisando che l’ospedale verrà costruito nella città di Kahramanmaras, dove sono già attive le squadre di ricerca e soccorso. Secondo quanto dichiarato dalle Idf, 15 aerei dell’aeronautica militare israeliana sono partiti oggi per la Turchia trasportando centinaia di tonnellate di aiuti umanitari e una squadra di ricerca e soccorso composta da 230 partecipanti e personale medico. Intanto, sono circa 150 gli uomini inviati dalle Idf in Turchia impegnati nelle operazioni di ricerca e soccorso. Il 6 febbraio, il ministero degli Esteri israeliano ha annunciato l’invio di due missioni di soccorso in Turchia, mentre il presidente Isaac Herzog ha espresso le sue condoglianze alla Turchia a nome dello Stato di Israele: “Le mie condoglianze al presidente (Recep Tayyip) Erdogan e al popolo turco per la perdita di vite umane e la distruzione dei mezzi di sussistenza. Lo Stato di Israele è sempre pronto a fornire assistenza in ogni modo possibile. I nostri cuori sono con le famiglie delle vittime e con la popolazione turca in questo momento doloroso”.(Res)