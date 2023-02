Siria: Tajani, situazione complicata, lavoriamo per invio convoglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia lavora con la Protezione civile per assistere le vittime del terremoto in Turchia e si sta organizzando con il ministero della Difesa per inviare un convoglio di personale sanitario in Siria, dove la situazione è più complicata. Lo ha detto il ministro degli Affari esteri e vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani a "Zapping", su Radio 1, ricordando che in Siria l'Italia - e nessun Paese occidentale - dispone di un ambasciatore ma che "il nostro incaricato d'affari si è spostato da Beirut a Damasco" e lavora in collaborazione con la Mezzaluna rossa. (Res)