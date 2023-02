Lazio 2023: Salvini, tutti i termovalorizzatori che servono per Roma pulita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sui rifiuti "chi sceglie la Lega a Roma non sceglie un termovalorizzatore, ma tutti quelli che servono per far diventare la città pulita". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e leader della Lega, Matteo Salvini, alla manifestazione di chiusura della Lega per le elezioni regionali del Lazio all'hotel Carpegna Palace di Roma. (Rer)