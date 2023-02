Turchia: Meloni, Vigili fuoco italiani hanno salvato due ragazzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Allo stato attuale, in base alle informazioni fornite, le squadre Usar (Urban search and rescue) dei Vigili del fuoco italiani in Turchia sono riusciti a salvare due ragazzi in due distinte operazioni di soccorso ad Antiochia e stanno lavorando per trarre in salvo altre persone”. Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. “Voglio far pervenire un incoraggiamento e un ringraziamento sentito ai nostri generosi connazionali che stanno concretamente portando aiuto alle popolazioni colpite da questo apocalittico terremoto, con la loro specifica professionalità nella ricerca e nel soccorso in contesti cittadini", ha aggiunto Meloni. (Rin)