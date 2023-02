Autonomia: Calderoli, strumenti e interventi perché tutte Regioni partano da stesso livello

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l'autonomia differenziata "se qualcuno teme di venir danneggiato, abbiamo messo in chiaro che anche le Regioni che non dovessero chiedere nessuna forma in più di autonomia, non avranno una riduzione di un euro" e che il fondo perequativo verticale "funzionerà anche nei loro confronti" e che "ci saranno tutti gli strumenti e gli interventi speciali perché tutti possano partire dallo stesso livello". Lo ha detto il ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Roberto Calderoli, nel corso dell'incontro di chiusura della campagna elettorale del Lazio organizzato dalla Lega al Carpegna Palace Hotel di Roma. (Rer)